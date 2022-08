Secondo la Gazzetta dello Sport, Dries Mertens ha detto no alla Juventus che allora adesso pensa di affondare il colpo per Filip Kostic, profilo accostato anche all'Inter. Il belga ha rifiutato la destinazione bianconera per non "tradire" il Napoli, quindi adesso la società di Agnelli cambia strategia e vira sul serbo dell'Eintracht. "Oggi Federico Cherubini si muoverà ufficialmente con il club tedesco per acquisire a titolo definitivo il nazionale serbo a scadenza di contratto tra poco più di 10 mesi. A Francoforte chiedono almeno 12 milioni di euro mentre alla Continassa hanno valutato di presentare un’offerta di 8 milioni per arrivare a 10 con i bonus". Da superare la concorrenza del West Ham, da tempo sull'esterno mancino.