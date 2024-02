Scontato sì, ma mai banale: anche stasera lo stadio Meazza sarà completamente esaurito come sempre capita ormai quando gioca l'Inter. Figurarsi in un ottavo di Champions contro l'Atletico Madrid...

Come conferma la Gazzetta dello Sport, si va verso i 9 milioni d'incasso, secondo risultato di sempre al botteghino per la società nerazzurra. E in tribuna ci sarà pure Kanye West, famigerato rapper americano in concerto al Forum di Assago giovedì. Presenti anche 3.500 tifosi spagnoli.