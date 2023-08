Anche oggi la Gazzetta dello Sport si presenta puntuale all'appuntamento con la stilettata velenosa nei confronti di Romelu Lukaku, che per la rosea pare essere diventato il peggior nemico di sempre. "In che condizioni si presenterà Romelu Lukaku all’inizio della nuova stagione? Quanto servirà per vederlo al top della condizione - si chiede il quotidiano -? Chi conosce bene l’attaccante belga, dopo un’estate di soli allenamenti a parte, si pone questi due interrogativi. Indipendentemente dalla maglia che indosserà, è chiaro che la partenza di Big Rom sarà in salita perché non gioca una partita ufficiale dal 20 giugno, quando con il Belgio ha segnato due reti contro l’Estonia, ed è ancora a quota zero sedute con il gruppo".

Insomma, la Gazzetta pone grossi interrogativi sulla tenuta fisica di Lukaku. "Perché c’è un Lukaku complicato da marcare quando la condizione fisica è ottimale, ma anche uno che fatica (eufemismo) quando la forma non è buona e non riesce a sprigionare la sua potenza - si legge -. Recentemente su Instagram ha postato foto dei suoi allenamenti, alcune con una canottiera, per evidenziare che i bicipiti e i pettorali sono scolpiti come quelli di un culturista. La verità su come sta, però, arriverà solo dalla prova del campo, quando con la squadra che lo tessererà per il 2023-24 disputerà una partita ufficiale, oltre un mese e mezzo dopo l’ultima volta. Per ora Lukaku corre e lavora da solo. La sua stagione è non ancora iniziata, ma è già in salita".