Una Copa America da capocannoniere del torneo. Lautaro Martinez ci è riuscito, ma non è l'unico interista nella storia ad aver centrato la doppietta. Come ricorda oggi da La Gazzetta dello Sport, infatti, nel 2004 a centrare la stessa impresa fu Adriano Leite Ribeiro, che in Perù portò al trionfo il Brasile segnando sette gol in sei partite. Preso dal Parma a gennaio, era tornato all'Inter sei mesi prima del torneo in Sudamerica.

Nella storia la stessa doppietta è riuscita anche a Batistuta, Messi, Ronaldo e diversi altri.