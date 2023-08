"La trasferta in Sardegna manda un altro messaggio al campionato: sta nascendo una coppia lì davanti, con Lautaro Martinez e Marcus Thuram che stanno affinando l’intesa, già portata su un altro livello rispetto alla scorsa settimana". Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna.

"Lautaro è sempre lui, il centro di gravità nerazzurra, il volto e il simbolo di questa nuova stagione. Ieri ha centrato un palo in avvio, poi – dopo il gol – ha pensato soprattutto a muoversi in sintonia con Thuram. E Marcus ha apprezzato, entrando più spesso nel vivo del gioco. Girando attorno al Toro, strappando in profondità alle sue spalle oppure venendo incontro, offrendosi come sponda per mandare al tiro l’argentino. Intanto, da Cagliari, Thuram torna a casa dopo aver aggiornato i libri di storia del calcio italiano: il suo primo assist in A è arrivato 17 anni e 282 giorni dopo l’ultimo passaggio vincente di papà Lilian".