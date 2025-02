Dopo una prima parte di stagione in naftalina, Lautaro Martinez è tornato a livelli altissimi e mai prima d'ora aveva iniziato un anno solare a questi ritmi. Lo sottolinea con forza la Gazzetta dello Sport: i conti dicono che siamo a 8 reti in 9 partite giocate nel 2025 in tutte le competizioni, con le eccezioni che si chiamano Atalanta in Supercoppa, Venezia e Milan in campionato. Per il resto, il Toro ha fatto male a chiunque, in Italia e in Europa.

In vista di stasera, Taremi insidia Thuram, ma per Lautaro cambia poco: da gennaio a oggi ha segnato giocando accanto al gemello Marcus, ma ha fatto lo stesso quando ad affiancarlo è stato l’iraniano. "A ruotare sono gli altri, perché il capitano è imprescindibile, ancora una volta questione di numeri e gerarchie", si legge. La corsa scudetto passa anche dal capitano.