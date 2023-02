Il primo derby vinto da capitano rimarrà certamente scolpito nella memoria di Lautaro Martinez , un autentico incubo per il Milan : "È un po’ Spillo , un po’ Bonimba e un po’ Candaniela , ovvero Enrico Candiani, che così era soprannominato per quel fisico a forma di candela. Lautaro è un Toro a tutti gli effetti. E da ieri ha agganciato quei tre ex nerazzurri tra i marcatori di sempre del derby. Sette gol al Milan sono una medaglia al petto: solo Meazza, Nyers e Lorenzi ne hanno segnati di più in carriera", il dato evidenziato stamane dalla Gazzetta dello Sport .

Un record non da poco ma che non dice tutto sulla prestazione totale dell'argentino ieri sera: "Lautaro - si legge ancora -. è stato il primo tiro, quando ancora il Milan doveva capire di essere sceso in campo. È stato pure l’ultimo possesso palla nerazzurro, laggiù sulla bandierina sotto la Nord, a proteggere il risultato, la vittoria,. In mezzo 90 minuti di gioielleria sparsa, palloni lavorati come un orafo tratta un girocollo di lusso".