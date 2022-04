"Insomma, il Toro adesso si gioca tutto: lo scudetto, certo, ma pure la possibilità di essere l’uomo in più della volata al titolo, dove prima dovrà fugare i dubbi della coesistenza - non sempre semplice - con Dzeko e scacciare la concorrenza per una maglia dell’amico Correa - si legge sulla Gazetta dello Sport -. Perché in fondo, in questa lunga volata di fine stagione, ci sarà pure da convincere la società a costruire intorno a lui la squadra del futuro: Lautaro è un pezzo pregiato del mercato internazionale, un giovane con un futuro radioso davanti e un presente comunque già da top player. La sua volontà è sempre stata quella di legarsi a lungo all’Inter: ma per farlo, non c’è altra strada che dimostrare sul campo di essere insostituibile e convincere, a suon di gol, la società a non ascoltare le offerte che arriveranno - eh sì, perché arriveranno, e lo sanno bene ai vertici del club -, dalla Spagna e chissà, magari anche dall’Inghilterra". L'Altetico si è già mosso, il Tottenham potrebbe farlo a breve. Lautaro vorrebbe restare a Milano e l'Inter vorrebbe non metterne in dubbio il futuro.