Quasi mezzora in campo nella ripresa (considerando il solito maxi-recupero), ma pochi sorrisi per Lautaro Martinez, nonostante l'accesso della sua Argentina ai quarti di finale del Mondiale. La Gazzetta dello Sport boccia l'interista con un 5 in pagella che lo rende il peggiore in campo della Seleccion. "Con la sindrome di Lukaku: ha quattro occasioni, non ne trasforma una, le prime tre per colpe tutte sue. Vorrebbe spaccare il mondo, ma fa peggio che mai".