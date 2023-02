La fascia sinistra dell'Inter è stata devastante nell'ultimo derby, quello di Riad in Supercoppa. La catena Bastoni-Dimarco-Mkhitaryan verrà quindi riproposta da Inzaghi anche stasera senza alcun dubbio. "È un’architettura complessa, in parte ereditata dalla scorsa stagione - si legge -. Dimarco in questa stagione ha ereditato le consegne di Perisic.