Lautaro non può riposare. L'Inter si aggrappa al suo totem per uscire dalla mini-crisi creata dai ko con Bologna e Milan e anche domani, con la Roma, il Toro sarà regolarmente al centro dell'attacco nerazzurro. Con lui dovrebbe partire Arnautovic, in vantaggio sugli evanescenti Correa e Taremi. Niente turnover per l'argentino, come conferma la Gazzetta dello Sport.

In questo 2025, il numero 10 è stato il trascinatore totale della squadra con gol, leadership e tanta grinta. La fatica inizia ad accumularsi nelle gambe: Inzaghi lo manda in campo da titoalre da 6 partite di fila. Ma ora non se ne può fare a meno, anche perché il "gemello" Thuram è ancora indisponibile dopo l'affaticamento muscolare rimediato col Bayern a San Siro. Nella prossima sfida ai catalani, mercoledì sera, l’Inter potrebbe ritrovare l’altra metà della Thu-La, anche se la prudenza è d’obbligo: come sottolinea la rosea, Thuram ieri ha lavorato ancora a parte, domani non ci sarà e avrà bisogno di uno o due allenamenti in gruppo per presentarsi alla grande sfida di Champions, come sperano con fiducia in casa nerazzurra.