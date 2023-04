Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter mette nel mirino il Benfica e in semifinale spera di trovare il Milan. L'obiettivo è quello di vendicare l'euroderby di 20 anni fa, quando i nerazzurri di Cuper furono eliminati dai cugini in quella doppia semifinale storica dopo uno 0-0 e un 1-1. "La vuole il presidente Steven Zhang, che non ne ha fatto mistero neppure dopo la qualificazione con il Porto, augurandosi un accoppiamento con i rossoneri già nei quarti - si legge -. Zhang sente il derby come nessun’altra sfida, non c’è Inter-Juve che tenga. E l’idea di poter affermare nuovamente la supremazia cittadina dopo il successo di Riad, ma soprattutto dopo lo scudetto perso la scorsa stagione che rappresenta la sua delusione più grande, lo affascina e lo stimola".