Dominio non solo tattico, ma anche atletico: spesso l'Inter sembra vincere in Italia già nel tunnel. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, non a caso, le rivali sono corse ai riparti sotto questo aspetto: il Milan con Fofana ed Emerson Royal, il Napoli con McTominay e Lukaku, la Juve con Khephren Thuram e Koopmeiners.

Eppure rimontare i nerazzurri non sarà facile. Anche perché anche loro non sono rimasti a guardare. In particolare - come si legge - l'arrivo di Taremi ha reso ancora più vitaminico l’attacco nerazzurro, reparto che non soffre confronti. L'iraniano si è aggiunto a Thuram, già partito fortissimo, e Lautaro, che di certo tornerà il solito dopo questo momento di "calma forzata".

"Una forza d’urto del genere la Juve non ce l’ha e non ce l’ha nessuno in Serie A", sottolinea la rosea.