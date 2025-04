La Gazzetta dello Sport racconta le ore convulse vissute ieri ad Appiano Gentile, con un Inzaghi descritto particolarmente nervoso per le notizie relative al match con la Roma e ancora parecchio infastidito per il ko di Bologna, con quella rimessa laterale che continua a non andare giù né a lui né allo spogliatoio nerazzurro.

Il "balletto" su Inter-Roma ha condizionato anche l'avvicinamento al derby di stasera e rischia di condizionarne anche le scelte. Come spiega la rosea, infatti, inizialmente il tecnico nerazzurro immaginava di riproporre l'undici visto al Dall'Ara, con le sole eccezioni di Martinez in porta e Dimarco a sinistra. Poi lo spostamento definitivo della partita di campionato a domenica ha consigliato qualche revisione ulteriore. E così in difesa dovrebbe trovare spazio De Vrij, mentre a centrocampo spazio a Frattesi. In attacco, invece, Arnautovic pare aver smaltito il mal di schiena, ma Correa resta favorito per affiancare Lautaro.