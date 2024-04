Lo scudetto è vinto e oggi sarà una meritata giornata di festa, ma l'Inter non è in vacanza. Simone Inzaghi vuole superare il record di punti (97) dela storia nerazzurra che appartiene a Roberto Mancini e anche per questo oggi contro il Torino limiterà il turnover.

Negli ultimi giorni, come racconta La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro ha parlato alla squadra ad Appiano per tenere alta la concentrazione: lui e i calciatori sono concordi nel provare a spingere ancora per continuare a migliorasi. I segnali in questo senso sono stati la conferma del ritiro ad Appiano e, come detto precedentemente, l'intenzione di giocare con i migliori.