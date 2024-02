Dusan Vlahovic non ha ancora mai trovato la rete nelle sette partite giocate finora a San Siro contro Inter e Milan in tutte le competizioni. Lo ricorda La Gazzetta dello Sport mentre analizza il momento di forma dell'attaccante. Questa sera il serbo sarà uno degli osservati speciali della difesa nerazzurra, vogliosa di non far sfatare il tabù Meazza al 9 di Allegri. Al suo fianco dovrebbe partire dal 1' il giovani Yildiz.