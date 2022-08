"Brava Lazio e complimenti a Maurizio Sarri " si legge tra le colonne della Gazzetta dello Sport di oggi, dove la Rosea rende comprensibilmente onore al lavoro dei padroni di casa e alle intuizioni del suo allenatore, ancora una volta più bravo dei nerazzurri, Inzaghi compreso, a schiacciare gli ospiti e portare a casa i tre punti di "enorme peso specifico". Ma questa volta a Roma, tra le mura amiche dell'Olimpico, "è stata la sconfitta di Simone Inzaghi" ammette la Gazza che parla di "scelte sbagliate prima della gara e in corso d’opera". Se la scelta di puntare dal primo minuto su Gagliardini piuttosto che su Calhanoglu non convince, abbastanza inspiegabile è l'uscita dal campo di Denzel Dumfries, "fin lì uno dei pochi nerazzurri 'potabili'".

La mossa Gagliardini al posto di Calhanoglu, "pensata per arginare la fisicità di Milinkovic Savic, ha inciso sulla qualità del possesso e dell’ultimo passaggio. Inter possente e in controllo nei primi 20-25 minuti, con la Lazio costretta a rinserrarsi, ma non c’era verso che a Lautaro e a Lukaku arrivassero palloni puliti. Sinistri scricchiolii difensivi dell’Inter, vittima di incomprensioni sul giro-palla, prolungato e contro-natura perché spesso rivolto all’indietro. Il disastro interista si è compiuto poco prima dell’intervallo" con il solito letale Milinkovic che non segna ma fa segnare: "lancione dalla trequarti e la palla è planata in un vuoto d’aria tra Bastoni e Dimarco" e Felipe Anderson ne approfitta segnando un gol "inaccettabile, a questi livelli".

L’Inter 'reagisce' con Lautaro su assist di Dumfries, ma non basta e "nel momento più favorevole dell’Inter, si è manifestata la differenza tra Sarri e Inzaghi". Il laziale si muove con lucidità e azzecca tutti i cambi mettendo i suoi nella condizione di riprendere le redini del gioco, al contrario di Inzaghi che prima resta impallato tra le morse dell'avversario, poi cambia e sbaglia, specie perché l'ingresso di Calhanoglu avviene quando è già troppo tardi: "niente da obiettare, Sarri ha banchettato sull’attendismo di Inzaghi".