"Ha ragione Gotti: ci sono partite ingiocabili. E Inter-Spezia è ormai una di queste. Ma sarebbe bene indagare sulle ragioni della presunta “ingiocabilità”. La superiorità schiacciante dell’Inter, sicuro. La Lu-La pienissima come ai tempi dello scudetto". È l'incipit del pezzo di analisi de La Gazzetta dello Sport dopo il match di San Siro: il quotidiano pone l'accento sulla prestazione convincente della squadra di Inzaghi e sul giusto atteggiamento messo in campo dalla squadra, vogliosa di chiudere subito la pratica contro uno Spezia mai entrato in partita. "Lukaku o meno, se è l’atteggiamento che conta Inzaghi è messo bene: l’Inter è entrata per far gol subito, c’è riuscita dopo mezzora, ma non ha mai cambiato atteggiamento. Fatto un gol, ne cercava un altro. Mai un secondo perso, un rallentamento, una “gestione” all’italiana", evidenzia il quotidiano.