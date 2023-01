Ha perso soltanto la finale di Coppa Italia del 2017 contro la Juve come allenatore della Lazio. Dà il meglio di sé negli incontri secchi, va in difficoltà sul tempo lungo del campionato, finora la sua carriera ha detto questo. Inzaghi prepara Inter-Napoli da un mese e mezzo, dallo stop per il Mondiale. Ci aspettiamo la massima cura dei dettagli, come una finale richiede".