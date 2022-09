"Un’estate a parlare dei tormenti di Skriniar e dei soldi arabi in arrivo da Parigi, di milioni da rifiutare a qualunque costo per tenere ben saldo il muro. Poi ecco l’ultima settimana vissuta sul tira e molla surreale Acerbi sì-Acerbì no, e così l’Inter tutta ha forse perso di vista il quadro d’insieme". Anche la Gazzetta dello Sport evidenzia i problemi difensivi dell'Inter attuale con rimando inevitabile alle tante voci di mercato che hanno distratto tutto l'ambiente.