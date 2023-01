Stasera gli occhi dei tifosi presenti a San Siro per Inter-Empoli. Monday Night match della 19esima giornata di Serie A, saranno puntati anche sulla Supercoppa italiana, il trofeo alzato mercoledì scorso Riyadh dopo un netto 3-0 rifilato al Milan. "Sarà un po’ come prolungare l’effetto derby, in un ponte ideale tra quel che è stato in Arabia Saudita e la prossima sfida ai rossoneri, in programma il 5 febbraio", si legge sulla Gazzetta dello Sport.