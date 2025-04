Inter e Napoli per la prima volta sono pari in classifica dopo 33 giornate di campionato, a quota 71 punti a cinque giornate dalla fine della stagione. Numeri che rendono la corsa scudetto più emozionante e imprevedibile, con ogni gara che è importantissima per raggiungere l'obiettivo finale. In caso di pari punti anche al termine dell'annata potrebbe esserci lo spareggio scudetto, eventuale appuntamento per il quale La Gazzetta dello Sport ci tiene a fare una precisazione, ovvero che "la miglior differenza reti consegnerebbe oggi all’Inter l’eventuale spareggio in casa, ma motivi di ordine pubblico potrebbero suggerire al governo lo spostamento a Roma", si legge.

Oggi i nerazzurri sfideranno la Roma in casa, poi troveranno sul loro cammino Verona, Torino, Lazio e Como. Gli avversari di Conte da qui a fine campionato saranno invece Torino, Lecce, Genoa, Parma e Cagliari.