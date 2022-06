Gleison Bremer, Nikola Milenkovic e Francesco Acerbi. Sono questi i tre nomi fatti da La Gazzetta dello Sport per la difesa dell'Inter, 'minacciata' dal possibile addio di Milan Skriniar direzione Parigi. Il brasiliano del Torino è la prima scelta da mesi, il giocatore ha già detto sì e sarebbe entusiasta dell’idea di giocare per Inzaghi. Serve però trovare un incastro economico con il Toro, che valuta il difensore 50 milioni di euro. "Su Bremer va registrato qualche movimento del Milan, ma pure sondaggi interessanti dalla Premier. L’Inter ora non può sedersi al tavolo con Cairo. Lo farà non appena avrà in mano l’assegno per Skriniar. Marotta e Ausilio proveranno ad abbassare la richiesta del Torino inserendo contropartite tecniche, in questo senso non vanno esclusi a priori i nomi di Pinamonti, Gagliardini e Sebastiano Esposito, da capire l’eventuale gradimento di Juric", si legge.