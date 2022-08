Nessun nuovo movimento londinese su Cesare Casadei, almeno non secondo la Gazzetta dello Sport. "Il Chelsea, che stravede per la stella della Primavera di Chivu, ancora non si è avvicinato ai 15 milioni richiesti", si legge.

E intanto, ieri, è spuntata fuori la voce del Nizza, che sarebbe pronto all'assalto per il centrocampista nerazzurro.