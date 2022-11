Secondo la Gazzetta dello Sport, nella conferenza di ieri, Nagelsmann non è stato sincero quando ha detto "Con o senza Lukaku per noi non cambia niente".

"In realtà quest’estate proprio i bavaresi, perso Lewandoswki passato al Barcellona, hanno chiesto informazioni al Chelsea su Romelu. Ma nella testa del belga c’era solo il nerazzurro…", sottolinea la rosea.