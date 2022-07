L'ultima da titolare in un match ufficiale di Robin Gosens risale al 25 settembre 2021: questo fa capire come serva ancora tempo al tedesco per tornare quello ammirato all'Atalanta. Il contrattempo muscolare (affaticamento) che lo ha fermato nel test con il Monaco è il segnale che conferma come l'esterno di Inzaghi sia ancora alla ricerca della miglior condizione. Qualche giorno di lavoro differenziato prima di tornare a sudare a pieno regime.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, toccherà a lui raccogliere l'eredità pesante di Perisic su quella corsia. "Il tedesco non ha passato le ferie su un lettino con la crema abbronzante, ma ha lavorato di gomito per presentarsi tirato a lucido. Poi ha partecipato a una puntata dello show tedesco “Schlag den Star” andata in onda sull’emittente ProSieben. È una specie di programma per “Ironmen”, con prove multiple di abilità e forza fisica: Gosens ha vinto il premio da 100mila euro, nella prova del lancio del martello ha quasi colpito dei poveri cameramen. «Mi sento un treno pronto a correre su e giù», aveva detto con baldanza e l’Inter sa che prima o poi salirà su quei binari. Servirà tempo, però, forse più del previsto: bisogna trovare l’abitudine al campo, non solo superare il piccolo stop contro il Monaco", spiega la rosea.