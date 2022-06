Con Arturo Vidal e Matias Vecino ormai già oltre l'uscio di Appiano Gentile, Roberto Gagliardini rimane l'unico tra le seconde linee a disposizione di Simone Inzaghi al momento sicuro di rimanere agli ordini del tecnico piacentino la prossima stagione. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, al momento il posto come mezzala alle spalle dei titolari è suo; bisogna però ricordare che il centrocampista arrivato nel gennaio del 2017 dall'Atalanta ha solo un anno di contratto residuo con l'Inter e in caso di eventuali offerte importanti la dirigenza nerazzurra non rimarrebbe insensibile. Gagliardini, però, non disdegna il ruolo di cambio, essendo pure consapevole di far parte di un gruppo che punta allo Scudetto e alla fase a eliminazione diretta in Champions League.