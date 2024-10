Replicare le prestazioni super che si vedono in Nazionale anche all'Inter: è questo l'obiettivo di Davide Frattesi, che in nerazzurro non solo ha più concorrenza, ma - secondo la Gazzetta dello Sport - si trova in un sistema di gioco che ne esalta meno le caratteristiche.

Davide, con Spalletti, è un rullo compressore: maglia da titolare e gol a raffica (già 8). Nell'Inter la musica è diversa. Frattesi è un bomber diverso - spiega la rosea -: arriva dove gli non altri non lo aspettano. O dove lo aspettano, ma lui riesce comunque a infilarsi. L’Italia è molto verticale ed è un contesto tattico nel quale Frattesi si esalta, si trova comodo come fosse nel salotto di casa. Inzaghi all’Inter alterna momenti di grande gioco verticale ad altri con la ricerca insistita del palleggio, fase nella quale Barella e Mkhitaryan assistono in maniera quasi perfetta Calhanoglu. È qui che Davide deve crescere.

Il calendario fitto gli dà una mano: chance ne capiteranno, starà a lui sfruttarle.