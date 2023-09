Federico Dimarco da Calvairate, interista da sempre, domani protagonista sulla fascia dell'ennesimo derby. "Ennesimo" perché il numero 32 nerazzurro li vive da una vita, ben prima che diventasse giocatore della prima squadra interista. "Del resto, sin da bambino, l’umore delle sue giornate cambiava in base ai risultati dell’Inter, figurarsi adesso che ha scalato la montagna nerazzurra fino alla punta - conferma la Gazzetta -. L’esterno interista tira la carretta anche fuori dal campo, mentre sulla fascia il rendimento non stupisce più nessuno.

Passo dopo passo è cresciuto al punto da poter sfidare alla pari i migliori del genere e anche in azzurro esporta bene il made in Italy. Carlos Augusto soffia alle spalle: appena Federico cala nel fisico. il brasiliano lo sostituisce. È già successo in 3 gare su 3".