La Gazzetta dello Sport elogia Federico Dimarco per la prestazione di ieri, apporto decisivo per eliminare la Juve con quel gol a inizio match. "Il più interista di tutti nell’anniversario dell’evento che tormenta da 25 lunghi anni le notti nerazzurre. Il 26 aprile del 1998, data del famoso contatto Ronaldo-Iuliano, Federico Dimarco aveva sei mesi appena: stava su una culla nerazzurra perché in casa sua, zona Calvairate nella periferia est di Milano, l’Inter è sempre stata qualcosa di intimo - si legge -. Un pezzo di una famiglia allargata.

Il 26 aprile del 2023, nella ricorrenza funesta per la sua squadra, si è trovato a giocare contro gli arcirivali bianconeri. E, siccome il destino a volte ci vede benissimo, è stato proprio l’esterno mancino cresciuto a Interello a segnare il gol qualificazione: non passerà alla storia, non diventerà un episodio da tramandare per generazioni, ma il popolo di San Siro ha particolarmente apprezzato".