Secondo la Gazzetta dello Sport, il nome di Merih Demiral torna prepotentemente in orbita Inter. "Simone Inzaghi tra pochi giorni perderà ufficialmente sia Milan Skriniar (destinazione Psg) sia Danilo D’Ambrosio, entrambi in scadenza di contratto, creando così un buco nella struttura della rosa nerazzurra - si legge -. Il sistema di gioco del tecnico necessita di almeno sei difensori centrali (due per ruolo) e oggi l’Inter avrebbe la coppia per la stagione soltanto per la casella del centrale, con Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, ormai prossimo al rinnovo di altri due anni. Così, ecco che il vecchio pallino Demiral è diventato una pista calda per Marotta e Ausilio".

Già vicino ai nerazzurri a gennaio, Demiral ha rotto da tempo con Gasperini ed è in uscita dall'Atalanta. "L’intento dell’Inter resta quello di dare al proprio allenatore una rosa più o meno definitiva già al via del raduno (previsto per il 10 luglio) e questo significa che presto ci sarà un nuovo incontro tra le parti. Demiral spinge: lui all’Inter aveva già detto sì a gennaio e la posizione non è cambiata in questi mesi", conferma la rosea.