La difesa non cambierà perché non può cambiare, ma per il resto l'Inter che si vedrà lunedì a Roma sarà profondamente differente da quella che aveva iniziato la partita della BayArena martedì scorso.

Lo scivolone in Champions è già in archivio, testa al campionato. Nel mirino lo scontro diretto con la Lazio e Inzaghi chiama agli straordinari Bisseck, De Vrij e Bastoni, come sottolinea la Gazzetta dello Sport. Considerando gli infortuni di Pavard e Acerbi, loro tre saranno la costante, ma poi tante saranno le modifiche ormai abituali.

In attacco riecco la Thu-La. Thuram e Lautaro hanno fatto staffetta in Germania, proprio con l’obiettivo di dare un’occhiata al dispendio psicofisico aspettando il campionato. Il centrocampo sarà quello che fa dormire tranquilli: Barella e Mkhitaryan, quest’ultimo risparmiato totalmente a Leverkusen, giocheranno ai lati di Calhanoglu. Ma il tecnico sta preparando la partita con un’attenzione particolare agli esterni e ai movimenti sulle fasce: Dumfries non ha giocato in Germania per un’influenza ampiamente smaltita, Dimarco è entrato solo nel finale: è da loro due che passerà molto della partita dei nerazzurri.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.