Nessuna big in Europa come l'Inter. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, solo i nerazzurri veleggiano in vetta sia in campionato che in Champions League (a pari punti con la Real Sociedad). Le altre - dal Bayern al City, dall'Arsenal a Barça e Real Madrid - hanno in qualche modo separato i percorsi. Lo stesso PSG al momento nel girone è dietro al Dortmund.

La squadra di Inzaghi è ritenuta ormai in Europa come una delle big, meritatamente seduta al tavolo delle migliori. Merito anche di un attacco straordinario e di una difesa di ferro. In Serie A è quella ad aver segnato più di tutti (37) e ad avere la porta meno battuta (7) e con il numero più alto di clean-sheet (10). Poi c'è il capocannoniere (Lautaro con 14 gol, seguito da Giroud a 8). Insomma, a Istanbul è nata una nuova Inter.