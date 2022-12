Marcelo Brozovic contro Romelu Lukaku. Oggi, allo stadio Ahmad Bin Ali di Al-Rayyan, i due nerazzurri si incrociano al Mondiale e solo uno continuerà la sua corsa. Destino strano per il croato e il belga, i due grandi assenti della prima parte di stagione interista a causa di infortuni e adesso l'uno di fronte all'altro in Qatar. E - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - arrivano all'appuntamento con stati d’animo quasi opposti. "E non solo per la classifica: all’attaccante serve una vittoria, al centrocampista un pareggio sta più che bene - si legge -. La verità è che Lukaku è atteso dal Belgio come il salvatore della patria.