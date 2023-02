È il 3 aprile 2016, Simone sostituisce proprio Stefano Pioli, oggi rivale in difficoltà sulla panchina del Milan - ricorda la Gazzetta dello Sport -. Corsi e ricorsi, incroci che ritornano ma non… tornano: da quando guida l’Inter, Inzaghi non ha ancora vinto un derby di Serie A (3 partite, due sconfitte e un pareggio) però l’ultimo titolo in bacheca è arrivato poche settimane fa, con la Supercoppa vinta a Riad in una stracittadina dominata in lungo in largo dalla sua Inter".