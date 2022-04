L'Inter ha concesso un gol allo Spezia nel finale del match del 'Picco', ma i segnali arrivati nelle ultime uscite dalla difesa sono rassicuranti. Lo sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, che fa poi il punto sulle condizioni di due colonne del reparto. Secondo la rosea contro il Milan tornerà titolare De Vrij, ma vanno verificate le condizioni di Bastoni, che ha accusato un leggero fastidio dopo essere scivolato in occasione di un rinvio nel finale di partita. "È uscito per crampi, spero almeno sia solo questo: lo valuteremo per il derby", le parole di Inzaghi sul difensore.