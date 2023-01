La Gazzetta dello Sport individua tre possibili chiavi tattiche della sfida tra Inter e Milan in Supercoppa Italiana . La prima riguarda Leao , una luce nei rossoneri, che andrà spento con la collaborazione tra Darmian e Skriniar come accaduto contro il Napoli con Kvaratskhelia .

La seconda riporta ancora alla sfida contro il Napoli. Allora "su Lobotka Inzaghi istruì alla perfezione Dzeko e Lukaku. I due attaccanti di allora fecero da schermo davanti alla mente del Napoli, lasciandogli la ricezione del pallone dai difensori ma coprendogli le traiettorie verso la trequarti" e lo stesso andrà fatto con Bennacer.

La terza è che bisognerà evitare di concedere le ripartenze. "L’idea è alternare momenti di aggressività ad altri di attesa, anche per dimostrarsi imprevedibili. Imprevedibilità che certo dovranno garantire Calhanoglu e Mkhitaryan in mezzo al campo. Ma l’altra maniera per sorprendere Pioli sarà quella di coinvolgere molto gli esterni. E dunque occhio a Dimarco e Darmian: la loro rapidità nel ribaltare l’azione, nel cercarsi con cambi di gioco improvvisi, sarà decisiva per mettere in difficoltà la difesa rossonera".