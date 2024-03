L'accordo tra l'Inter e il Marsiglia circa il prestito di Correa è chiaro: l'obbligo di riscatto diventa automatico in caso di piazzamento Champions per i francesi. Un paradosso per i tifosi dell'OM: come spiega la Gazzetta dello Sport, Correa è detestato per il rendimento scadente, ma sperare nella UCL significa anche sperare nella sua permanenza.

Dopo i 2 milioni per il prestito oneroso, l'Inter ne incasserebbe altri 10 per il riscatto definitivo. Ma il Marsiglia oggi è lontano dalla Champions: il quarto posto che garantisce i playoff dista 4 punti. Resta possibile anche la vittoria dell'Europa League (ai quarti c'è il Benfica) che garantirebbe un posto alla prossima Champions, ma il rendimento della squadra finora non genera ottimismo.

Correa è pagato come un big (in rosa è secondo solo a Aubameyang) ma in campo finora è stato un disastro: 563 minuti in stagione, senza lo straccio di un gol o di un assist.