Con il Manchester City, domani sera, servirà tutto un altro atteggiamento rispetto a quello mostrato nelle prime due trasferte della stagione, quelle con Genoa e Monza. Secondo la Gazzetta dello Sport, al di là del turnover massiccio, Inzaghi dovrà rimediare a questa mancanza di fame.

E difficilmente potrà mancare contro i campioni inglesi, anche perché in campo torneranno tutti i senatori (Dimarco a parte). Secondo la rosea, all'Inter servirà l’attenzione feroce che le consentì di giocare alla pari col City nella finale di Istanbul: linee strette e grande pressione per evitare le imbucate di cui vive Guardiola.

Acerbi dovrà tornare il carceriere di Haaland che a Istanbul non vide palla, mentre in 4 giornate di questa Premier ha già segnato 9 volte. E poi servirà il vero Lautaro, non la versione sbiadita vista finora.