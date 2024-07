Mentre la Juventus è in Germania, Federico Chiesa è rimasto in Italia e ieri si è visto in campo alla Continassa assieme ai giocatori esclusi dal ritiro tedesco. Loro sono quelli messi sul mercato dalal società come sottolinea la Gazzetta dello Sport.

Chiesa e la Juve non sono mai stati così lontani. L’attaccante azzurro, dopo le nozze di sabato con Lucia e il permesso matrimoniale dei giorni scorsi, ieri ha iniziato la sua quinta stagione in bianconero e non raggiungerà i compagni a Herzogenaurach. Federico ha il contratto in scadenza nel 2025 e sembra davvero a un passo dall'addio immediato.