Partita eccezionale di Nicolò Barella, migliore in campo in City-Inter 0-0. E la Gazzetta dello Sport ricorda le velleità di mercato di Guardiola. "C’era un motivo se, subito dopo la finale di Istanbul, con ancora addosso le bollicine della festa, Pep aveva consigliato ai suoi una gitarella a Milano: il tecnico del City campione 2023 voleva portare Barella sul lato blu di Manchester, pensava che Nicolò avesse lo standing giusto per stare nella sua squadra di fenomeni".

Invece il numero 23 è rimasto a Milano a fare le fortune di Inzaghi. Ieri prestazione totale, da leader tecnico, con tanto di fascia sul braccio per la panchina di Lautaro. Iniziative personali pregevoli, ma soprattutto tanto aiuto ai compagni. Lui stravede per Rodri, avversario per una sera: l'interista ha stravinto il duello con lo spagnolo, confermando di essere ormai tra i top assoluti. E adesso l'idea è quella di riprovarci, asciugando le lacrime di Istanbul...