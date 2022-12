Nessun proposito di lasciare Milano a gennaio, nonostante il rientro di Brozovic che, dopo il Mondiale, aumenterà ancor di più la concorrenza lì in mezzo al campo. Kristjan Asllani , secondo la Gazzetta dello Sport, vuole continuare nell'Inter, a vestire quella maglia sognata fin da bambino, lui che è un tifoso nerazzurro. In estate aveva stupito tutti, poi ha faticato a trovare spazio, ma nulla di imprevisto come lui stesso ha confermato.

"Asllani è cresciuto, facendo anche tesoro dei suoi errori - scrive oggi la rosea -. E con l'Inter chiamata a rimontare in classifica e pronta ad entrare in scena in Coppa Italia, la sua energia sarà fondamentale, in regia ma non solo".