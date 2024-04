Nella giornata di ieri - come riporta la Gazzetta dello Sport - è arrivato il semaforo verde alla prefettura per le modalità della festa scudetto.

In caso di traguardo tagliato già nel derby di lunedì sera, tutto sarà rinviato al giorno successivo per ragioni di ordine pubblico. In caso contrario, appuntamento rinviato a Inter-Torino del 27 o 28 aprile (la Lega comunicherà domani anticipi e posticipi).

Pronto il bus scoperto che andrà da San Siro a piazza Duomo. Se sarà trionfo nel derby, la Curva Nord invece non aspetterà e ha organizzato già per lunedì notte un corteo da piazza Cairoli al Duomo.

Il 19 maggio, invece, in occasione del match con la Lazio, l'ultimo casalingo, ci sarà la consegna del trofeo che sarà seguita da un mega concerto con tantissimi cantanti interisti.