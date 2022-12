La tentazione Lautaro c'è. Oggi torna ad Appiano Gentile l'attaccante argentino e Simone Inzaghi non ha affatto scartato l'idea di schierare assieme il fresco campione del mondo e Lukaku. "I numeri dei due, insieme, fanno paura: nel 2020/21 il belga e l’argentino in campionato hanno segnato 41 reti (49 in totale), terza coppia gol in Europa dopo Messi-Griezmann (Barcellona, 43) e Lewandowski-Muller (Bayern, 51) - ricorda il Corriere della Sera -. L’anno prima 37 centri in A e 55 in tutte le competizioni. Romelu e Lautaro si cercano e si trovano: entrambi sono andati a segno dieci volte su assist del compagno. Il loro rendimento sarà decisivo per tentare la rimonta scudetto".