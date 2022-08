Simone Inzaghi e Romelu Lukaku potranno finalmente lavorare assieme. Lo scorso anno lo hanno fatto solo per pochi giorni, prima della fuga del belga. "L’attaccante che è tornato perché l’Inter gli mancava - scrive oggi il Corriere della Sera -. E lui mancava all’Inter, certo, nonostante il miglior attacco della scorsa stagione. Avere Lukaku significa non rischiare pause in zona gol, ripristinare la coppia del biennio contiano da 104 reti, disegnare gerarchie precise".

La "coppia" è quella con Lautaro Martinez. "Il punto è che l’anno scorso Inzaghi, con Lautaro riferimento principale in avanti e Dzeko nella sua orbita, aveva disegnato un’Inter più manovriera, con Perisic fonte di gioco sempre capace di far sgorgare nuove idee sulla sinistra, con il contributo di Calhanoglu principale uomo assist. Adesso non è tutto da rifare — ci mancherebbe — anche perché Lukaku e Lautaro sono una coppia consolidata e l’argentino tornato al ruolo di spalla nobile (e mobile) sa quel che deve fare. Ma l’assenza di Perisic, il ritardo di Gosens e le caratteristiche di Lukaku, che si esalta sui cross, ma in profondità, costringe Inzaghi a lavorare su un canovaccio diverso, che potrebbe prevedere una difesa più bassa, uno sviluppo più rapido e verticale".