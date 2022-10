Barcellona-Inter sarà una gara densa di significato per André Onana, che nella sua prima casa europea giocherà la terza consecutiva da titolare con l'Inter dopo il debutto a sorpresa in campionato a Reggio Emilia contro il Sassuolo. La quarta gara in Champions a difesa dei pali della porta nerazzurra, la 30esima in assoluto in Coppa, sarà l'ennesima prova, forse la più importante, per vedere quanto pesa l’effetto del portiere camerunese sulla squadra di Inzaghi: "con il suo sorriso, la sua personalità e la sua esuberanza nella gestione del ruolo, con l’uscita sempre pronta, qualche rischio (di troppo?) da mettere in conto e una esplosività che sembra quasi sfidare gli avversari a metterlo alla prova", si legge sul Corriere della Sera.