Dopo aver vinto il campionato italiano, l'Inter guarda già al futuro. Come riporta oggi il Corriere della Sera, la rosa ha l'età media più anziana di sempre, 29 anni e due mesi, ma la spina dorsale formata dai vari Bastoni, Lautaro, Barella, Calhanoglu, Pavard, Dimarco, Thuram è in realtà nell'età migliore, quella della maturità.

Non sono previste rivoluzioni e ci sono già due acquisti fatti come Zielinski e Taremi. Situazione diversa da un anno fa quando i nerazzurri avevano un nodo Lukaku da risolvere, ora c'è un vantaggio importante sulla concorrenza da poter sfruttare. Sarà ancora un mercato all'insegna della sostenibilità, ci saranno anche una nuova Champions League e un Mondiale per Club che cambieranno la stagione: sarà più lunga ed esigente. Saluteranno Klaassen, Cuadrado e Sanchez, mentre a gennaio è arrivato Buchanan. Si proverà a fare cassa con alcuni giovani tra cui forse Valentin Carboni, che non resterà dopo il rientro alla base da Monza: si attendono offerte per 30 milioni.

Potrebbe partire anche Dumfries, che ha aperto al rinnovo di contratto e la cui permanenza eviterebbe ricerche di un esterno destro di livello sul mercato. Da valutare la posizione di Acerbi, che ha un altro anno di contratto. Un altro centrale potrebbe arrivare, il sogno è Buongiorno, ma è costoso. In porta l'ipotesi è affiancare un giovane a Sommer perché Audero non verrà riscattato. Piace Bento: costa 15-20 milioni di euro. In attacco si è offerto Immobile ma non scalda mentre Gudmundsson non costa meno di 30 milioni, ma ha caratteristiche diverse da tutti gli altri.