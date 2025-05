Il Corriere della Sera torna oggi sulla questione dei biglietti in vista della finale di Champions League a Monaco di Baviera. Secondo il quotidiano, l'avvocato Mirko Perlino ha scritto a Beppe Marotta, al questore Bruno Megale, al procuratore Marcello Viola e al presidente del Tribunale, Fabio Roia, spiegando di avere mandato professionale da parte del direttivo della Curva Nord per chiedere un incontro urgente in vista della trasferta per la finale di Champions League.

Nella richiesta si sottolinea che, in tali occasioni, solitamente un certo numero di biglietti è riservato ai tifosi delle curve come riconoscimento per il supporto della stagione. Cosa che stavolta non sta accadendo, perché le inchieste hanno decimato la fazione ultrà, che ora lamentano come solo un numero esiguo tra i frequentanti il secondo verde del Meazza hanno in mano il codice per assistere dal vivo alla finale.

Per l'aria che tira, però, nessuno dei destinatari della lettera accetterà l’incontro ed è per questo che oggi la Curva Nord protesterà sotto la sede.