Altra trasferta, altra vittoria per l'Inter. I nerazzurri escono vittoriosi anche dallo stadio di Torino incassando zero gol (come già successo a Cagliari, Empoli e Salerno) e ritrovando il primo posto in classifica in attesa di Milan-Juventus. Per battere i granata, come sottolinea oggi il Corriere della Sera, sono stati decisivi i cambi.

"Dumfries e Augusto cambiano marcia sulle fasce, l’olandese conferma l’avvio di stagione super e fa un altro assist per Thuram, che gira in gol indisturbato. La partita diventa a senso unico e il raddoppio di Lautaro arriva di testa, su corner di Calhanoglu allungato da Acerbi: per l’argentino è l’unico tiro. Calha è freddo dal dischetto, ma il gelo, quello vero, cala al fischio finale quando Vlasic perde i sensi: per lui solo un colpo alla nuca, si riprende subito".