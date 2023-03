La Uefa, riferisce il Corriere della Sera, ha chiesto gli atti delle indagini suppletive svolte dalla Procura di Torino nell’ambito dell’inchiesta sui conti della Juventus: 'un’abbondante serie' di documenti che aveva spinto la Procura Figc a domandare altri venti giorni per ultimare l’istruttoria sulle 'manovre stipendi'. Si tratta di accertamenti e audizioni di testimoni raccolti dall’aggiunto Marco Gianoglio e dai pm Mario Bendoni e Ciro Santoriello dopo l’avviso di fine indagini e in attesa dell’udienza preliminare, in menu il 27 marzo.